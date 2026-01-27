Автоэксперт Лигачев посоветовал ездить не быстрее 40 км/ч во время снегопада

Автоэксперт Константин Лигачев рассказал « Ридусу », как подобрать безопасную скорость во время сильного снегопада.

Специалист посоветовал по возможности не садиться за руль в таких условиях. Если же поездку отложить нельзя, лучше придерживаться скорости не более 40 километров в час.

«Тише едешь — дальше будешь», — отметил Лигачев.

По его словам, такая скорость позволит водителю вовремя среагировать в случае опасности.