Автоэксперт Лигачев назвал скидки дилеров фактором роста расходов на новые авто

В апреле расходы на покупку новых автомобилей увеличились на 31%, достигнув почти 326 миллиардов рублей. Об этом говорят результаты совместного исследования «Газпромбанк автолизинг» и «Автостат». Их прокомментировал автоэксперт Константин Лигачев в разговоре с «Ридусом» .

Специалист отметил, что в апреле автомобильный рынок России традиционно активизируется, и количество продаж возрастает. Во-вторых, из-за большого количества моделей 2023 и 2024 годов на складах многие дилеры начинают предлагать выгодные скидки.

"Например, один из дилеров решил избавиться от автомобилей 2023 года и предложил скидку в 20%, что побудило людей активно приобретать машины, чтобы сэкономить полмиллиона рублей», — объяснил Лигачев.

За последние четыре месяца финансовая емкость авторынка России превысила триллион рублей, что, однако, на 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.