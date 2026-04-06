Автоэксперт Ладушкин сообщил, что вейпы нельзя использовать на АЗС

Использование вейпов и устройств для нагревания табака на автозаправочных станциях запрещено, сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT .

По его словам, правила, запрещающие курение на АЗС, введены не только из-за остатков разлитого топлива. Пары бензина, которые появляются в процессе заправки или слива топлива из бензовоза, легко воспламеняются и могут привести к пожару.

Ладушкин также отметил, что по аналогичному принципу на многих АЗС запрещен въезд мотоциклов. Это связано с возможностью образования пламени из выхлопной системы, что также может привести к возгоранию.