Автоэксперт Ладушкин рассказал о рисках для авто при проезде «лежачих полицейских» на высокой скорости

Автоэксперт Евгений Ладушкин из компании LEM Solution рассказал RT о рисках для автомобиля при проезде «лежачих полицейских» на высокой скорости.

Специалист отметил, что в разных городах России «лежачие полицейские» отличаются. В Москве они часто представляют собой шумовые полосы, которые не опасны для подвески. Однако в регионах могут быть значительные неровности, и их игнорирование грозит повредить подвеску автомобиля.

Ладушкин объяснил, что при проезде высокого «бревна» подвеска резко сжимается, а затем, из-за работы амортизаторов, не успевает вернуться в исходное положение, что приводит к пробою. Это может вызвать поломки амортизаторов, стоек стабилизатора, шаровых опор и сайлентблоков.

«Что делать, если не успели сбросить большую скорость? Тормозите перед самим лежачим полицейским, буквально за секунду, кратковременно отпустите тормоз. Это поможет снизить ударную нагрузку», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что пробой подвески — это ситуация, когда ее ход на сжатие полностью выбран, и подвеска упирается в ограничители и резиновые демпферы, оставляя автомобиль без амортизации.