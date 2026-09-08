Автоэксперт Ладушкин рассказал, как защитить кузов от реагентов

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что защитить автомобиль от дорожных реагентов помогают мойка, обработка сколов и антикоррозийные составы, пишет RT .

Автоэксперт отметил, что антикоррозийную обработку нельзя проводить без подготовки. Перед нанесением состава нужно тщательно вымыть кузов и днище, включая скрытые полости, участки под подкрылками и защитами.

После мойки автомобиль следует осмотреть на подьемнике, удалить застарелую грязь и следы коррозии. Затем необходимо подобрать антикоррозийный состав и способ его нанесения.

Ладушкин посоветовал раз в полгода проверять покрытие и очищать днище и скрытые полости. Он предупредил, что неправильно нанесенный антикор может ускорить коррозию. Также эксперт рекомендовал использовать салонные коврики, удерживающие влагу от талого снега, соли и реагентов.