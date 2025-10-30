Автоэксперт Ладушкин рассказал, как вести себя при ослеплении фарами

Ладушкин призвал не отруливать от встречного авто, чтобы не зацепить обочину

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT , как правильно действовать, если встречный автомобиль ослепил вас дальним светом в ночное время.

Эксперт отметил, что согласно ПДД при ослеплении необходимо включить аварийную сигнализацию и плавно тормозить, не меняя траекторию движения. Однако такие меры следует применять только в критической ситуации, когда обзор полностью перекрыт.

Ладушкин подчеркнул, что в такой ситуации важно сохранять прежнее положение на дороге и избегать перестроения из полосы в полосу, а также не стоит отруливать от встречного автомобиля, чтобы не зацепить обочину и не попасть в ДТП.