Автоэксперт Ладушкин рассказал, как вести себя при ослеплении фарами
Ладушкин призвал не отруливать от встречного авто, чтобы не зацепить обочину
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT, как правильно действовать, если встречный автомобиль ослепил вас дальним светом в ночное время.
Эксперт отметил, что согласно ПДД при ослеплении необходимо включить аварийную сигнализацию и плавно тормозить, не меняя траекторию движения. Однако такие меры следует применять только в критической ситуации, когда обзор полностью перекрыт.
Ладушкин подчеркнул, что в такой ситуации важно сохранять прежнее положение на дороге и избегать перестроения из полосы в полосу, а также не стоит отруливать от встречного автомобиля, чтобы не зацепить обочину и не попасть в ДТП.