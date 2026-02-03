Автоэксперт Ладушкин рассказал, что при хвате руля одной рукой уменьшается скорость реакции

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин поделился с RT рекомендациями по безопасному управлению автомобилем. Он пояснил, что управлять машиной одной рукой допустимо, но только при определенных условиях.

«Управление автомобилем одной рукой не несет в себе существенной опасности, если делать это в хорошую погоду, в местах с небольшим движением и на ровной дороге», — отметил эксперт.

По его словам, для лучшего контроля автомобиля необходимо держать руль двумя руками. Это особенно важно в критических ситуациях. Ладушкин рассказал, что самое верное расположение рук на руле — на 10 и 2 часа. Это позволяет максимально крепко держать рулевое колесо, однако длительное управление в таком положении может быть утомительным для водителя.

Альтернативным вариантом считается хват на 9 и 3 часа. В этом положении можно сохранить уверенный хват, при этом руки устают меньше и не находятся в зоне работы airbag. Скорость реакции и вращения руля при обоих хватах примерно одинаковая.

Однако хват одной рукой на 12 часов может быть опасен. Из-за такого хвата рука быстро затекает, скорость реакции уменьшается, а угол поворота руля из этого положения сильно ограничен. Кроме того, подушка безопасности при срабатывании может отправить руку водителя в сторону лица, нанося серьезные травмы.