Автоэксперт Ладушкин призвал увеличивать дистанцию между машинами в снегопад

Ладушкин отметил, что в такую погоду нужно увеличить дистанцию между машинами.

«Рыхлый снег под колесами даже на хороших зимних покрышках не даст нужного сцепления колес с дорогой», — пояснил он.

Из-за этого тормозной путь будет больше, и водителям следует учитывать этот факт. Эксперт также посоветовал быть внимательными к начинающим водителям и тем, кто ведет себя на дороге «не по погоде».

«Такой водитель, скорее всего, переоценивает свои силы и возможности своего автомобиля и потенциально может совершить ДТП», — предупредил он.

При перестроениях и обгонах на загородных трассах нужно быть особенно осторожными. Зачастую случается, что в снегопад накатанная колея сливается со снежным бруствером между полосами. В результате машину может начать уводить с траектории в снос или занос. Поэтому в сильный снегопад лучше отказаться от обгона или делать это на минимальных, безопасных скоростях, добавил Ладушкин.