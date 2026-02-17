Автоэксперт Ладушкин призвал оперативно предпринять правильные шаги при обнаружении царапин на автомобиле после стоянки

При обнаружении царапин на автомобиле после стоянки важно оперативно предпринять правильные шаги, заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в интервью RT .

Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации необходимо сразу вызвать сотрудников ГИБДД. «Иногда сотрудники стараются убедить водителя, что это не ДТП, а порча имущества. И якобы нужно обращаться с заявлением в участковый пункт полиции. Однако такой случай вполне подходит под формулировку ДТП и должен быть зафиксирован», — отметил он.

Ладушкин также рекомендовал сделать запрос в городской мониторинговый центр для сохранения записей с камер наблюдения, если таковые имеются на месте происшествия.

Кроме того, следует обратить внимание на следы краски на кузове автомобиля, опросить соседей и прохожих, а также написать в городской чат в поисках свидетелей ДТП.

После этого нужно провести оценку повреждений для предъявления виновнику обоснованных требований о компенсации, когда его личность установят.