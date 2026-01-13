Автоэксперт Ладушкин предупредил об опасности сугробов для машин с вариатором

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о рисках, которые сугробы представляют для автомобилей.

По словам эксперта, высокие и рыхлые сугробы особенно опасны для машин с вариатором и роботизированной коробкой передач.

«Застряв в сугробе или выезжая с плохо очищенной парковки, автомобиль постоянно пробуксовывает и зарывается, а трансмиссия перегревается и уходит в аварию», — пояснил специалист.

Ладушкин добавил, что при постоянной пробуксовке страдают тормозные колодки. Кроме того, налипший снег, который не убирают из арок и порогов, может привести к коррозии кузова.