Автоэксперт Ладушкин предупредил, что при эпилепсии могут лишить водительских прав

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT перечислил заболевания, из-за которых водителя могут лишить прав.

«К таким заболеваниям, среди прочего, относятся эпилепсия, слепота, расстройства психики и нервной системы, наркотическая зависимость», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что эти болезни создают опасность не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения.

«Если инспектор заподозрит, что у водителя имеются заболевания, при которых водить автомобиль опасно, то его направят на внеочередное медицинское обследование. В итоге будет установлено, может ли он безопасно управлять автомобилем», — пояснил Ладушкин.