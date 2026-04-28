Автоэксперт Ладушкин посоветовал исключить резкие торможения и разгоны при езде на летней резине в снег

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT , что если водитель сменил резину на летнюю, а на улице пошел снег, лучше временно отказаться от поездок на автомобиле.

Если выехать все же необходимо, Ладушкин советует соблюдать определенную осторожность. Стоит исключить резкие торможения, разгоны и скоростные повороты.

«Тише едешь — дальше будешь», — отметил эксперт, подчеркнув важность поддержания безопасной скорости и дистанции.

Особое внимание нужно уделить безопасности в вечернее и ночное время, когда снег может превратиться в лед, что крайне опасно при использовании летней резины. Днем же, по словам эксперта, температура чаще всего плюсовая, и снег быстро тает.

Ладушкин также обратил внимание на важность наблюдения за поведением других участников дорожного движения.

«Если видно, что соседний автомобиль ведет себя на дороге не по погоде, стараться увеличить от него дистанцию», — предупредил он, добавив, что такие водители могут не понимать возможностей своей техники и стать причиной ДТП.