Автоэксперт Ладушкин отметил необходимость правильной экипировки для путешествия на мотоцикле

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин поделился с RT рекомендациями по подготовке к комфортной поездке на мотоцикле на море.

По его словам, важно правильно подобрать экипировку. Она должна быть удобной для длительной езды и не сковывать движения.

«Чем удобнее будет в пути, тем меньше мотоциклист устанет», — отметил эксперт.

Ладушкин посоветовал взять с собой несколько комплектов дождевиков, сменную обувь и одежду. Также необходимо иметь при себе лампочки для головной фары, запасную приводную цепь и замки для нее. Кроме того, специалист рекомендовал взять с собой комплект для экстренного ремонта колес и аккумуляторный насос для подкачки шин.