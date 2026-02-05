Автоэксперт Ладушкин отметил, что некачественный бензин значительно увеличивает расход топлива у авто

Автоэксперт Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, рассказал RT , что при использовании плохого бензина последствия для автомобиля проявляются не сразу.

«Сперва предыдущее топливо должно пройти через систему, и только через пять–семь километров пути водитель почувствует первые изменения», — пояснил специалист.

По словам собеседника, сначала автомобиль начнет медленнее реагировать на нажатие педали газа. Затем увеличится расход топлива — примерно на два–три литра на каждые 100 километров. Это происходит из-за того, что некачественное топливо хуже воспламеняется. Далее могут возникнуть проблемы с зажиганием, двигатель начнет вибрировать и нестабильно работать, а тяга будет ухудшаться вплоть до полной остановки мотора.

Особенно чувствительны к плохому топливу современные двигатели с турбиной и непосредственным впрыском. Ладушкин рекомендовал заправлять такие автомобили только на проверенных АЗС.