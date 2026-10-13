Автоэксперт Ладушкин объяснил, что реакция алкотестера на безалкогольное пиво может быть связана с браком продукции

Алкотестер может зафиксировать алкоголь после безалкогольного пива из-за брака продукции, особенностей организма или употребления за рулем. Об этом RT сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Специалист пояснил, что в безалкогольном напитке остается доля спирта, которую невозможно убрать фильтрацией. Обычно она исчезает из организма за короткое время, однако при индивидуальных особенностях или избыточном количестве выпитого прибор покажет превышение нормы.

Также повышенная концентрация алкоголя возможна из-за производственного брака или нарушений условий хранения. В таких ситуациях сотрудник ГАИ будет вправе составить протокол. Если водитель трезв, но тест выявил спирт, эксперт посоветовал согласиться на медосвидетельствование, к моменту которого результат может измениться.