Автоэксперт Ладушкин назвал расширенную страховку КАСКО самым надежным способом защиты мотоцикла от угона

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин поделился с RT советами по защите мотоциклов от угона. Он отметил, что несмотря на обилие противоугонных средств, некоторые из них неэффективны.

По словам Ладушкина, популярны механические системы защиты, такие как блокираторы руля и кофры с замком. Однако наиболее распространенный метод угона — это погрузка мотоцикла в кузов микроавтобуса вместе с этими системами.

«В погрузке мотоцикла нет никакой особой хитрости — поднял и погрузил», — пояснил эксперт.

Ладушкин рекомендует использовать качественный GPS-трекер, работающий автономно без подключения к бортовой сети. Однако он отмечает, что если угонщик подготовился, то сигнал GPS может быть заглушен, и отследить мотоцикл по камерам дорожной сети будет невозможно.

Также специалист советует использовать надежную цепь для привязывания мотоцикла к прочным конструкциям.

«Здесь лучше выбирать дорогие цепи из прочного и толстого материала. Велосипедные замки и цепи, которые можно купить в обычном магазине, не помогут. Они легко перекусываются гидравлическими клещами», — добавил он.

Подводя итог, Ладушкин подчеркнул, что лучшая защита от угона — это расширенная страховка КАСКО.