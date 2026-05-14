Автоэксперт Ладушкин напомнил о штрафах за вождение без линз и очков при плохом зрении

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT сообщил, что водители, которым врач предписал носить очки или линзы, должны иметь отметку GCL в графе 14 водительских удостоверений.

По словам эксперта, сейчас сложно контролировать соблюдение этого правила. Инспектор может проверить только наличие очков, а вот наличие контактных линз подтвердить бывает трудно.

При этом управление автомобилем без средств коррекции зрения приравнивается к управлению без прав, что влечет за собой штраф от пяти до 15 тысяч рублей и отстранение от управления транспортным средством до устранения нарушения