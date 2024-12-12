Автоэксперт Кузин заявил, что зимой растет число протечек технических жидкостей машин

Зимний период нередко становится настоящим испытанием для автомобилей. Чаще всего в холода случаются протечки технических жидкостей транспортных средств. Об этом заявил глава автосервиса Андрей Кузин в разговоре с «Газетой.Ru».
Специалист отметил, что на это влияют резиновые прокладки, которые трескаются под воздействием низких температур. На этом фоне также растет нагрузка на элементы подвески — шаровые, амортизаторы, сайлентблоки, пишет сайт kp.ru.
Большинство обращений в автомастерские связаны с плохой работой или неисправностью системы охлаждения двигателя, печки, вентилятора или аккумулятора, добавил Кузин.
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