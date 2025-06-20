Автоэксперт Кукарин сообщил, что хорошие автосервисы редко просят предоплату

Автоэксперт Ярослав Кукарин напомнил водителям о повышенном риске обращения в недобросовестные мастерские. Об этом сообщила « Российская газета ».

По словам специалиста, в теплые месяцы, когда автовладельцы готовятся к путешествиям или поездкам на дачи, повышается спрос на услуги автосервисов. Кукарин посоветовал подходить к выбору мастерской ответственно, обращая внимание на репутацию и отзывы знакомых.

Также эксперт рекомендовал заранее выяснить, как происходит оплата выполненных работ. Если автосервис требует деньги до начала ремонта или окраски машины, это может свидетельствовать о его неблагонадежности. Хорошие мастерские редко практикуют предварительную оплату, выставляя счет только после окончания работ, добавил MIR24.TV.