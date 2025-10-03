Автоэксперт Кукарин рассказал, что китайские машины подвержены коррозии в условиях российского климата

Автоэксперт Ярослав Кукарин указал на проблему повышенной подверженности китайских автомобилей коррозии в условиях российского климата. В интервью «Российской газете» он отметил, что, несмотря на улучшение защиты от коррозии в новых моделях по сравнению с более ранними, они все еще уступают автомобилям из Японии и Германии по долговечности.

«Солевые реагенты, резкие температурные изменения, а также высокая влажность – все эти факторы приводят к образованию первых ржавых пятен на днище или дверях уже через три-четыре года эксплуатации», — привел слова специалиста сайт infox.ru.

Особенно уязвимы скрытые элементы кузова, такие как лонжероны, стойки и пороги. Эксперт рекомендовал новым владельцам проводить полную антикоррозийную обработку, включая защиту скрытых полостей.