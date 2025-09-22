Автоэксперт Крохмаль призвал прировнять подставы на дорогах к терроризму

Глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью ИА НСН призвал уравнять криминальные схемы с автодорожным мошенничеством с серьезными преступлениями, такими как терроризм и умышленное убийство.

По мнению специалиста, только решительное уголовное преследование способно остановить распространяющийся криминал.

«Мошенничество на дорогах скоро догонит телефонное мошенничество. Эта система уже существует пять лет, просто не было такой огласки, и этим серьезно никто не занимался», — отметил эксперт.

Крохмаль подчеркнул, что увеличение штрафов и стоимость полисов ОСАГО не решает проблему, поскольку доля автомобильных подстав достигает четверти всех дорожных аварий.