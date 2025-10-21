Автоэксперт Ковалев указал, что некоторые модели BMW имеют проблемные моторы

Специалист указал на четырехцилиндровый двигатель N20, который выпускался с 2011 по 2018 год. По его словам, у этого мотора есть проблемы с цепным приводом ГРМ, течами масла и преждевременным износом поршневой группы, отметил сайт «Известия».

После модернизации в 2015 году часть проблем устранили. Тем не менее, эксперт рекомендовал осторожно подходить к покупке автомобилей 2011–2014 годов с таким двигателем. Среди них — BMW третьей и пятой серий, а также кроссоверы X1 и X3.

Аналогичные проблемы есть у двигателя N13, разработанного в партнерстве с Peugeot, добавил Ковалев. Такие двигатели устанавливались на младшие модели первой и второй серий в период с 2011 по 2016 год.