Автоэксперт Ковалев посоветовал присмотреться к Audi 80 и Ford Focus при покупке машины за 300 тысяч рублей

При покупке подержанного автомобиля бюджетом до 300 тысяч рублей следует обратить внимание модели Audi 80, Renault Logan и Ford Focus первого поколения. Их возраст не должен превышать 30 лет, рассказал автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar в беседе с RG.RU .

Специалист отметил, что эти машины выделяются на вторичном рынке за счет своей простоты и надежности. Однако лучше всего отдать предпочтение упрощенным комплектациям, а также внимательно изучить состояние кузова перед покупкой, пишут «Известия».

Кроме того, можно присмотреться к отечественным моделям Lada Priora, Granta, Kalina и Lada 2114. Они не требуют дорогостоящего обслуживания и просты в эксплуатации, заключил Ковалев.