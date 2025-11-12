Автоэксперт Коротков рекомендовал проверять тормозную жидкость при смене покрышек в сервисе

Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в эфире радио Sputnik обратил внимание на важные аспекты вождения в холодное время года.

Специалист подчеркнул, что при смене покрышек в сервисе необходимо тщательно проверять тормозную жидкость. Это позволит избежать заклинивания и снизит нагрузку на тормозную систему.

Кроме того, эксперт напомнил, что даже опытным водителям нужно время для адаптации к изменениям погоды. На автомобилях с высокой мощностью рекомендуется избегать резких стартов. Перед поворотом следует снижать скорость и двигаться накатом, чтобы избежать лишних нажатий на акселератор и тормоз, которые могут привести к юзу автомобиля, подчеркнул Коротков.