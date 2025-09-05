Автоэксперт Коротков предупредил о новой схеме мошенников с автомобильными аукционами

Злоумышленники применяют новую схему обмана покупателей: организуют фиктивные аукционы и получают предоплату в криптовалюте. Об этом сообщил генеральный директор платформы по продаже битых и восстановленных автомобилей Migtorg Александр Коротков в интервью радио Sputnik .

По словам Короткова, мошенники проводят поддельные аукционы, предлагая автомобили по заниженным ценам и требуя предоплату в криптовалюте. После получения средств покупатель остается без автомобиля и денег.

Аферисты также используют персональные данные граждан для оформления ввоза машин и получения льгот на утилизацию. Перед продажей они создают фейковые голосовые записи предыдущего владельца, имитируя подтверждение сделок.

Коротков рекомендовал проверять информацию о продавце, не переводить деньги до подписания договора и получения автомобиля, а также обращаться только к проверенным дилерам.