Автоэксперт Константинов: засор воздушного фильтра может привести к запотеванию стекол

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал «Газете.Ru» , почему в салоне автомобиля запотевают окна в зимние месяцы.

По словам специалиста, основная причина — это образование конденсата из-за разницы температур внутри салона и снаружи. Теплый воздух в машине соприкасается с холодными окнами, что вызывает конденсацию излишней влаги.

Еще одна причина может заключаться в неправильной работе системы кондиционирования или отопления. Эксперт пояснил, что если система не обеспечивает достаточный поток свежего воздуха, влага остается внутри салона.

Наконец, запотевание может быть связано с поврежденными уплотнителями дверей или окон. Холодный воздух проникает в салон и смешивается с теплым, создавая условия для образования конденсата.

Кроме того, засоренный воздушный фильтр препятствует нормальной циркуляции воздуха и приводит к накоплению влаги внутри салона. Константинов порекомендовал регулярно проверять и менять фильтр.