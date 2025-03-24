Автоэксперт Комаров: дизельные двигатели долговечнее бензиновых

Дизельные моторы имеют больший ресурс благодаря конструктивным особенностям и режиму работы, которые обеспечивают меньший износ деталей. О преимуществах дизельных двигателей перед бензиновыми рассказал создатель и руководитель проекта ID20 Михаил Комаров в беседе с сайтом News.ru .

По словам специалиста, одной из главных причин долговечности дизельных моторов являются низкие обороты работы. Благодаря высокому крутящему моменту на низких оборотах детали дизельного двигателя меньше изнашиваются. В отличие от бензиновых моторов, которые работают на высоких оборотах, дизельные агрегаты функционируют в более щадящем режиме.

Также эксперт подчеркнул важность конструктивной прочности и свойств топлива. Дизельные двигатели изготавливаются из прочных материалов и работают при высокой степени сжатия — от 20 до 22 единиц. Медленное сгорание топлива снижает термическую нагрузку на мотор. Однако для достижения максимального ресурса двигателя необходимо качественное обслуживание, заключил Комаров.