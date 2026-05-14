Автоэксперт Каталымов отметил, что контроль давления в шинах и спокойный стиль вождения поможет сократить расход топлива

Автоэксперт Влад Каталымов в беседе с NEWS.ru поделился рекомендациями по снижению расхода топлива. Среди них — регулярная проверка датчиков, контроль давления в шинах и спокойный стиль вождения.

«Первый совет — изначально приобретать экономичные автомобили с наименьшей массой, обтекаемым кузовом, механической коробкой передач», —привел слова Каталымова «ФедералПресс».

Он подчеркнул важность регулярной диагностики автомобиля и проверки давления в шинах, которое обычно указано на наклейке в рамке водительской двери.

Также эксперт советует избегать резких ускорений и динамичной езды, поддерживать равномерную скорость. Лишний вес в автомобиле тоже увеличивает расход топлива, поэтому лучше убрать из машины все ненужные вещи.