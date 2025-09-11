Автоэксперт Канаев отметил, что электромобили подходят только для поездок по городу

Использование электромобилей в России ограничено, заявил член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» он обозначил основные проблемы, которые сдерживают распространение таких автомобилей.

«Если вы хотите ездить только внутри города, такого как Москва, Санкт-Петербург, пожалуйста. Если вы хотите проехать, допустим, как минимум чуть дальше Екатеринбурга, в Сибирь, до Красноярска, вы этого сделать не сможете, просто физически зарядить свою батарею», — пояснил Канаев.

Также он отметил, что при низких температурах емкость батареи может уменьшиться, и электромобиль проедет меньшее расстояние, чем планировалось.

По словам эксперта, сейчас электромобили остаются «предметом роскоши» и в основном подходят для тех, у кого есть второй или третий автомобиль.