Автоэксперт Кадаков высказал мнение, что любой случай с СИМ должен классифицироваться как ДТП

В последние годы средства индивидуальной мобильности (СИМ), такие как электросамокаты и электровелосипеды, становятся все более популярными в российских городах. Однако их использование вызывает ряд проблем, связанных с безопасностью и интеграцией в транспортную систему. Одной из основных проблем является отсутствие четкого правового регулирования статуса пользователей СИМ и правил их передвижения, написал «Ридус» .

Пятого марта президент РФ поручил Минтрансу и МВД рассмотреть вопрос о запрете движения по тротуарам электровелосипедов и других СИМ. Предложения ведомств должны быть представлены к 1 июля.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что всех управляющих любыми средствами индивидуальной мобильности с моторами нужно признать водителями и выдавать им соответствующее водительское удостоверение. Любой инцидент с СИМ должен классифицироваться как дорожно-транспортное происшествие.

Некоторые эксперты выступают за полный запрет на частные устройства СИМ и жесткий контроль над их коммерческим использованием. Однако ввести такой запрет в одночасье не получится, так как за последние годы в Россию завезены миллионы таких изделий.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман считает, что «джин уже выпущен из бутылки, обратно его не запихнуть». Она отмечает, что в России сейчас около 500 тысяч прокатных СИМ и порядка 1–1,2 миллиона частных. Все это изобилие активно двигается по улицам городов.

Участники круглого стола особо отметили недостаток инфраструктуры для СИМ. Согласно данным Эрдман, по всей стране суммарно проложено 6,5 тысячи километров велодорожек, что недостаточно для удовлетворения потребностей.