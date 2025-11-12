Автоэксперт Кадаков указал на необходимость оспаривания каждого штрафа для легковушек из-за грузовиков

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал случаи, когда владельцы легковых автомобилей получают штрафы за нарушения, совершенные грузовиками. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, некоторые водители габаритных машин используют подложные номерные знаки, зарегистрированные на легковые автомобили. Это позволяет им избегать ответственности за перегруз и другие нарушения.

«Да, действительно такая вещь есть», — подчеркнул специалист.

Он связал активизацию этой схемы с ужесточением наказания для грузового транспорта. Как пояснил Кадаков, автовладельцам придется оспаривать каждый такой штраф, чтобы защитить свои права.