Автоэксперт Кадаков указал на необходимость оспаривания каждого штрафа для легковушек из-за грузовиков
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал случаи, когда владельцы легковых автомобилей получают штрафы за нарушения, совершенные грузовиками. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, некоторые водители габаритных машин используют подложные номерные знаки, зарегистрированные на легковые автомобили. Это позволяет им избегать ответственности за перегруз и другие нарушения.
«Да, действительно такая вещь есть», — подчеркнул специалист.
Он связал активизацию этой схемы с ужесточением наказания для грузового транспорта. Как пояснил Кадаков, автовладельцам придется оспаривать каждый такой штраф, чтобы защитить свои права.