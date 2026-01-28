Автоэксперт Кадаков призвал не «закручивать гайки» таксистам

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT объяснил, почему в плохую погоду цены на такси могут повышаться.

По его словам, изначально предполагалось, что стоимость поездки зависит от километража, а погодные и дорожные условия на нее не влияют. Однако таксисты тоже хотят зарабатывать, подчеркнул эксперт.

«Другое дело, что под это, конечно, очень лихо подстраиваются и агрегаторы, которые тоже не прочь заработать», — добавил специалист.

Он призвал не «закручивать гайки» таксистам. На взгляд Кадакова, если сильно снизить тарифы, шоферы просто не выйдут на работу, и на линии окажется меньше автомобилей.