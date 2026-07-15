Автоэксперт Кадаков посоветовал не откладывать покупку электромобиля

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил, что государственную субсидию на приобретение электромобилей могут сократить. Сейчас размер субсидии составляет 925 тысяч рублей.

Кадаков напомнил, что несколько лет назад скидку уже урезали — с 925 тысяч до 625 тысяч рублей. По его мнению, есть два возможных сценария: либо увеличить финансирование программы из государственной казны, либо уменьшить размер скидки, чтобы большее количество покупателей смогли воспользоваться субсидией.

Автоэксперт порекомендовал тем, кто задумывался о покупке электромобиля, не откладывать это решение, так как скидку могут сократить.