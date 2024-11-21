Автоэксперт Кадаков поддержал инициативу, связанную с усложнением правил получения медицинской справки для водителей
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подержал идею о том, что правила получения медицинской справки для водительских прав нужно усложнить обязательной сдачей анализов на наркотики. Об этом написал RT.
При этом собеседник издания добавил, что новые правила не должны доставлять проблем обычным водителям, у которых нет зависимости от алкоголя и наркотиков.
«Нам надо сделать все, чтобы и пьяные за рулем по факту, и люди, которые, наверное, наблюдаются у наркологов, не получали водительское удостоверение», — сообщил Кадаков.
Автоэксперт отметил, что более жесткая система должна быть хорошо продумана.