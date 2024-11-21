Автоэксперт Кадаков поддержал инициативу, связанную с усложнением правил получения медицинской справки для водителей

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подержал идею о том, что правила получения медицинской справки для водительских прав нужно усложнить обязательной сдачей анализов на наркотики. Об этом написал RT .

При этом собеседник издания добавил, что новые правила не должны доставлять проблем обычным водителям, у которых нет зависимости от алкоголя и наркотиков.

«Нам надо сделать все, чтобы и пьяные за рулем по факту, и люди, которые, наверное, наблюдаются у наркологов, не получали водительское удостоверение», — сообщил Кадаков.

Автоэксперт отметил, что более жесткая система должна быть хорошо продумана.