Автоэксперт Кадаков отметил, что генератор служит долго даже на машинах возрастом 10–15 лет

Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в интервью «Авторадио» развеял один из главных страхов российских водителей — беспокойство по поводу поломки генератора. По его словам, этот узел не требует пристального внимания или особого обслуживания.

Как отметил эксперт, если автомобиль качественный и за ним следят (содержат подкапотное пространство в чистоте), генератор служит очень долго даже на машинах возрастом 10–15 лет.

В то же время российские водители нередко отправляются в путешествие со страхами: около четверти опасаются усталости во время долгого пути, 19% боятся заблудиться, а 15% переживают за свое настроение после поездки. Самые большие беспокойства связаны с серьезными поломками: примерно четверть автомобилистов боится отказа двигателя, 20% — того, что закончится бензин, а 19% — выхода из строя шины.

Кадаков пояснил, что генератор все же подвержен износу: истирается щеточный узел или возникают проблемы в подшипниках. Однако главным сигналом неисправности является отсутствие соответствующего тока зарядки.