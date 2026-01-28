Автоэксперт Кадаков напомнил, что замена прав может проводиться в любом отделении ГИБДД

По словам эксперта, раньше при истечении срока действия водительских прав людям, живущим и работающим в одном регионе, а зарегистрированным в другом, необходимо было возвращаться на место прописки для прохождения процедуры. Однако теперь, когда базы данных ГИБДД объединены, история каждого водителя доступна в любом регистрационно-экзаменационном отделе.

Как пояснил специалист, всех врачей, кроме нарколога и психиатра, можно пройти в любой клинике, предоставляющей соответствующие услуги. За справками от этих специалистов все же придется ехать по месту прописки, однако можно попытаться запросить их дистанционно, если последняя диспансеризация была пройдена не более года назад.