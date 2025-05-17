Автоэксперт Иванов спрогнозировал бум продаж машин на фоне закона о такси

В России приняли закон, который ужесточает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. В беседе с « Российской газетой » последствия решения оценил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По мнению эксперта, реализация инициативы способна привести к увеличению продаж машин, ведь сейчас список моделей, соответствующих требованиям, невелик. Кроме того, закон может стимулировать китайские бренды к активизации процесса локализации производства в России, что ускорит переход иностранных производителей на отечественные мощности.

Специалист также спрогнозировал всплеск продаж китайских автомобилей в конце 2025 года. Потенциальные поставщики таксопарков постараются продать машины с низкой локализацией до вступления норм в силу, добавил aif.ru.