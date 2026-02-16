Автоэксперт Иванов призвал не ждать снижения стоимости новых машин в ближайшие полгода

Согласно аналитическим данным, россияне все чаще приобретают отечественные автомобили. На первичном и вторичном рынках наблюдается рост цен. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов отмечает, что рынок вышел из турбулентности и начал структурироваться заново, сообщило ИА «Время Н» .

По данным эксперта, доля машин российской сборки вплотную приблизилась к 60%. Покупатель отдает предпочтение доступным автомобилям, произведенным в России, таким как LADA и Haval.

На рынке автомобилей с пробегом спрос в январе сократился на 14% к уровню декабря прошлого года, при этом цены на иномарки прибавили сразу 5%. «Возрастные» европейские и корейские автомобили становятся все более редкими, что создает ценовой навес.

По мнению специалиста, в ближайшие полгода снижения стоимости новых автомобилей ждать не стоит. Цены будут либо стагнировать, либо понемногу ползти вверх вслед за ставками утильсбора. Вторичный рынок окончательно поделится на «возрастной люкс» (дорогой и редкий) и рабочий транспорт.