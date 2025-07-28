Автоэксперт Хайцеэр заявил о недоступности машин для многих россиян

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции « Говорит Москва » отметил, что из-за недоступности кредитов и невысоких зарплат при одновременном росте цен на машины автомобиль становится роскошью.

По словам эксперта, многие мечтают о приобретении личного транспорта, однако им мешают сдерживающие обстоятельства. Основное препятствие — невозможность получить кредит на доступных условиях.

«Во-вторых, у них просто нет денежных средств, чтобы купить автомобиль по сегодняшней стоимости. Для большинства наступили сложные времена, автомобиль превращается не в средство передвижения, а в роскошь», — добавил специалист.

Хайцеэр напомнил, что зарплаты остались прежними, в то время как автомобили подорожали в два раза.