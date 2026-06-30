Автоэксперт Хайцеэр заявил, что миллионы таксистов работают неофициально из-за нежелания платить комиссию агрегаторам

В России порядка пяти миллионов водителей такси работают без официального оформления. В соцсетях и мессенджерах существует более 11 тысяч чатов и сообществ, где пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире «Авторадио» объяснил, почему некоторые водители предпочитают работать без оформления.

«Я думаю, что они хотят получить большую маржинальность. Те деньги, которые они зарабатывают, по всей видимости, недостаточны для них», —отметил эксперт.

С сентября 2023 года водители должны состоять в реестре перевозчиков, регулярно проходить медицинские и технические осмотры, оформлять путевой лист. Есть отдельные требования и к автомобилям.

По словам Хайцеэра, некоторые таксисты уходят в тень, чтобы не платить комиссию агрегаторам. Он также отметил, что известны случаи, когда даже подключенные к агрегаторам водители завышают тарифы и фактически работают как частные извозчики.

Сейчас на согласовании находится законопроект, который должен упростить требования для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях в свободное от основной работы время. Инициативу обсуждают с Минтрансом, МВД и Минздравом.