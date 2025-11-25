Автоэксперт Хайцеэр указал на мошеннические схемы в сфере купли-продажи автомобилей

При приобретении автомобиля важно не поддаваться соблазну низкой цены. На это указал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik .

Как отметил специалист, сделки с автомобилями таят в себе множество мошеннических схем, аналогичных тем, что встречаются при сделках с недвижимостью.

«Если перед вами человек пенсионного возраста, то здесь такая же история, как с квартирой: нужен нотариус, дееспособность хозяина и оформление всех документов. Если таким образом продавцы машины не хотят действовать, значит, здесь что-то не так», — пояснил Хайцеэр.

Эксперт отметил, что мошеннические схемы в сфере купли-продажи автомобилей становятся все более изощренными и появляются буквально каждый день.