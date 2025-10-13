Автоэксперт Хайцеэр связал рост продаж машин с новой ставкой утильсбора
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал сайту телеканала «Звезда», что увеличение продаж автомобилей связано с ожидаемым повышением ставки утилизационного сбора.
По наблюдениям эксперта, рост заметен как на первичном, так и на вторичном рынках.
«Те, кто планировал купить в следующем году, побежали, взяли кредит и купили сейчас. После того как ситуация с утилизационным сбором уляжется, они не купят машину в следующем году», — отметил специалист.
По его словам, автомобиль не стоит считать предметом инвестиции. Если машина нужна, лучше купить ее сейчас, чтобы избежать возможных подорожаний в будущем, предупредил Хайцеэр.