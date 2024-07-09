Автоэксперт Хайцеэр призвал водителей тщательно следить за температурой в салоне машины в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24» призвал водителей тщательнее следить за температурой в салоне машины во время жаркой погоды.

Собираясь в путь в жару, необходимо проверить в автомобиле уровень антифриза и чистоту радиатора. Эксперт пояснил, что из-за нехватки антифриза может произойти протечка, что спровоцирует риск поломки.

«Если в авто есть кондиционер и климат-контроль, нужно обязательно проверять их исправность: фреон должен быть заправлен, также нигде не должно быть протечек», — сказал Хайцеэр.

По его словам, защитить салон от перегрева можно тонировкой, а лобовое стекло — специальным отражающим экраном. Перед началом поездки стоит на 1,5 минуты включить охлаждение, добавил автоэксперт.

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