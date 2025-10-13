Автоэксперт Хайцеэр призвал провести тотальную инвентаризацию дорожных знаков

Камеры, неправильно установленные дорожные знаки и нелогичная разметка часто становятся причиной денежных взысканий для водителей. Хотя такие штрафы можно оспорить в суде, в конечном итоге их все равно придется оплатить. Об этом рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН .

Как пояснил специалист, штраф можно оспорить, если знак не внесен в проект организации дорожного движения, но в любом случае придется заплатить.

«Такие случаи были, но не доходили до Верховного суда. Эта лазейка — и плохо, и хорошо. С одной стороны, есть справедливость, с другой стороны, некоторые начнут использовать этот аргумент, чтобы выехать на встречную полосу», — отметил эксперт.

Он призвал организовать проведение тотальной инвентаризации дорожных знаков и разметки по всей России, указав на отсутствие соответствующей статистики.