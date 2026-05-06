Автоэксперт Хайцеэр призвал не поддаваться на всевозможные провокации автоподставщиков

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал «Москве 24» , что водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, чтобы избежать проблем с автоподставщиками.

По его словам, в подобных ситуациях важно не поддаваться на всевозможные провокации злоумышленников.

«Бесспорно — вызов ГАИ: не должно быть никаких решений на месте и договоренностей со вторым участником ДТП», — отметил эксперт.

Он добавил, что помочь могут дорожные камеры и другие системы видеонаблюдения, которые зафиксируют нарушение. Однако подставщики часто выбирают места, где нет средств видеофиксации.