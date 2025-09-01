Автоэксперт Хайцеэр призвал не доверять системам адаптивного круиз-контроля на 100%

Водитель китайского автомобиля GAC GS8, доверившись адаптивному круиз-контролю, не успел затормозить перед фурой. Его пассажир погиб, а против автомобилиста возбудили дело. Теперь мужчина пытается доказать, что часть вины за трагедию лежит на автоматике. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН призвал россиян не доверять подобным системам на все 100%.

«Сама система, конечно, рассчитана на экстренное торможение, и многие водители ей пользуются. Более того, многим она помогала и спасала от аварий. Однако это все-таки вспомогательная система, никаким образом не заменяющая человека за рулем», — сказал Хайцеэр.

По словам специалиста, системы круиз-контроля часто срабатывают с запозданием, и гарантии их срабатывания никто дать не может. Эксперт подчеркнул, что ответственность за контроль над автомобилем лежит именно на водителе.