Автоэксперт Хайцеэр предупредил о рисках при покупке авто на хабах после лизинга, где скидка может достигать 40%

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил о рисках при покупке автомобиля на хабах после лизинга, где скидка может достигать 40%. Он подчеркнул, что основное значение имеет состояние машины. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам эксперта, автомобили могут быть как свежими и малоэксплуатированными, так и с большим пробегом. Хайцеэр отметил: «Крайне важна и история обслуживания — нужно знать, как автомобиль эксплуатировался, проходил ли регулярное техническое обслуживание».

Он рекомендовал проводить тщательную проверку перед покупкой, включая осмотр машины на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров.

Хайцеэр предположил, что цены на хабах будут рыночными, и не исключил, что часть автомобилей будет приобретаться оптовыми перекупщиками для дальнейшей продажи в розницу.

Ранее стало известно, что лизинговые компании в России планируют создать альтернативную сеть торговых площадок (хабов) для продажи изъятой автотехники с большими скидками. Подобные площадки могут появиться в российских мегаполисах в начале 2026 года.