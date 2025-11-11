Автоэксперт Хайцеэр предостерег водителей от обмана выездных шиномонтажников

По мнению специалиста, из-за ажиотажа некоторые шиномонтажники пытаются продать свои услуги по завышенным ценам. Хайцеэр отметил, что в отличие от стационарных мастерских с фиксированным ценником, выездные эксперты могут вписать в счет «дополнительные услуги».

«Когда вы выбираете в Сети выездной шиномонтаж, то они всегда находятся рядом. Потом выясняется, что ждать их надо долго. На сайте фигурируют одни цены, потом выставляют счет по другим расценкам», — подчеркнул собеседник.

Особенно торопиться со сменой резины советуют водителям на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где прогнозируются сильные морозы уже в начале ноября.