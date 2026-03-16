Автоэксперт Хайцеэр посоветовал отложить начало мотосезона в Москве

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что открывать мотосезон в марте может быть опасно из-за высокого риска ДТП. По его мнению, стоит подождать, пока температура не поднимется до плюс 10 градусов и днем, и ночью, написала «Москва 24» .

Хайцеэр отметил, что, несмотря на теплую и солнечную погоду, асфальт еще не прогрелся достаточно.

«Сцепление дороги с летней резиной мотоцикла минимальное, а риск попасть в аварию — максимальный», — подчеркнул он.

Вице-президент НАС добавил, что даже опытные мотоциклисты могут столкнуться с трудностями на дороге в таких условиях. Он также отметил, что сам не выедет на дорогу, пока температура не будет стабильно выше плюс 10 градусов и днем, и ночью. Обычно это происходит не раньше конца апреля.

Эксперт напомнил, что начинать мотосезон нужно аккуратно. Водители автомобилей долго привыкают к возвращению байкеров на дорогу, поэтому сначала могут забывать смотреть в зеркала заднего и бокового вида при совершении маневров.