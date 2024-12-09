Автоэксперт Хайцеэр: поездка на машине со снегом на крыше может привести к ДТП

Появление сугробов на крыше машины — частая проблема водителей в зимний период. В беседе с « Москвой 24 » вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, почему важно очищать транспорт от снега.

По его словам, из-за перепада температуры снег превращается в лед, после уборки которого на покрытии остаются царапины. Кроме того, упавший с машины снег может создавать помехи на дороге.

«Он может вылететь в движущийся сзади автомобиль, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и произойдет авария», — пояснил специалист.

Он также отметил, что и владелец заснеженного транспорта может столкнуться с ограничениями видимости при резком торможении. В данном случае снег рухнет на лобовое стекло.